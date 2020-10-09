吳宗憲接棒小鬼《玩很大》隊長職 新制服加紅色骷髏頭圖案悼念

台灣藝人黃鴻升（小鬼）上月中在台北家猝逝，終年36歲。小鬼生前主持的綜藝節目《綜藝玩很大》，因此停錄近半個月，昨日終於復工到澎湖錄影。而小鬼黃隊隊長的職位，由同節目的吳宗憲接棒，制服加了新標記作悼念。

有《玩很大》工作人員在Instagram透露小鬼生前人緣極好，他忽然離世令整隊工作團隊情緒極度低落，該名工作人員又謂︰「看到憲哥，我總是哭，那天一定得決定要開錄，還是要重播一段日子......也還不想讓任何人取代那個黃隊位置。」節目始終要播映，最後吳宗憲答應頂下隊長位置。有眼利網民發現《玩很大》新制服多了一個「紅色骷髏頭」的標記，跟小鬼遺作《扛得住》圖案一樣。不少網民為此感動不已，紛紛留言︰「你們把小鬼放在制服的心臟上面位置，就知道小鬼的地位沒人可以取代，永遠在我們的心上。」亦有人提議可以設計新顏色頂替黃色，是希望「黃隊小隊長永遠留給小鬼」。

另外，小鬼的fans未必接受吳宗憲接棒，事緣他的追思會上，吳宗憲忽然問起楊丞琳同小鬼這對初戀情侶分手的原因，令在場的楊丞琳尷尬，網民覺得吳宗憲在追思會上，爆別人私隱做法不恰當且失儀。

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