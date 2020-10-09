鄭欣宜自爆由求婚變分手最傷心 見治療師唔等於癲咗

鄭欣宜（Joyce）昨晚為陳志雲（Stephen）網上節目《Stephen．傾》擔任嘉賓，除了獻唱新歌《小夜燈》、《女神》，又唱出日文歌《First Love》，Stephen大讚她擁有天使的聲音。

Joyce近月積極拍片做KOL，平日在自己頻道非常率真，昨晚在對談中亦沒甚麼包袱，大方分享不同經歷。提到她的感情事，Joyce透露2015年宣傳歌曲《你瘦夠了嗎?》的時候，突然與感情甚好的男朋友分手：「其實嗰晚我哋要飛去加拿大，佢喺我背後同屋企人安排咗求婚，但係因為一個誤會，我又全日做嘢。做完嘢之後，佢依然諗住嗰個誤會，以為我有第三者，對我嚟講係好大創傷，因為冇得點去挽救呢件事，同埋點解可以由最good跌到落最低？係好難受，但係我覺得個天好錫我，喺我面對唔開心嗰陣就會有工作。」

學懂感恩的Joyce，直言雖然分手令她很受傷：「當時因為打緊歌，首歌我叫大家自信滿滿，但係我面對失戀，呢首歌反而畀咗好多力量我，之後就因為咁生咗首《無表面傷痕》，可能佢（前男友）都唔知佢畀咗咁多嘢我，但係而家已經冇聯絡。」鄭融曾透露Joyce用交友app結識異性，她前晚在節目上更自爆上一任男友便是在交友app認識：「因為我哋呢行好難識人，我又唔鍾意愛情同工作撈埋一齊，不過如果啲人認得我就bye。我好驚青，meet對方之前，將我哋相約嘅地址send晒朋友，因為我驚佢係壞人。」

Stephen問到父母的婚姻失敗，會否對她有影響？Joyce坦言：「冇就呃你，我都學習緊。其實我今年開始去見治療師，可能亞洲人腦海中會覺得『你係癲？』但我覺得唔係。就等於一星期你去做幾日運動，點解你容許自己花咁多時間同心機去照顧自己physical health，但係唔用等同時間去照顧自己mental health呢？兩樣都要有先得。」她表示當初決定見治療師，只想令自己進步：「我想錫自己多啲，同埋我係長期失眠，可能成日諗嘢，個腦好似熄唔到咁。」Stephen即搞笑說：「如果下次你熄唔到機，你就記住我問你：『你做乜諗嘢呀？』」Stephen更叫Joyce複述一次，她笑謂：「我幾驚自己講錯。」

2008年，Joyce在半年內先後面對外婆及母親兩位至親離世，Stephen問她是如何克服過來？她說：「半年梗係克服唔到，我諗我半世都克服唔到，唔會克服到。」但她想像假如兩人仍在世，定會希望她活得開心、精采，Joyce說：「當然出面更多人面對嘅嘢更困難，我學識人係好頑強，再難過都要過，有信念去get over同move on就得。」她提到母親沈殿霞唱歌很好聽，自嘲說：「有次我發現隻黑膠，原來媽咪真係唱得好好聽，我話自己係歌手都好shameful。」Stephen又問假如婆婆還在世，有會跟對方說甚麼？Joyce即眼濕濕說：「唔知，冇人問過我呢個問題，可能係上海話『謝謝儂』。」

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