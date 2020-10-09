狄維莊遜IG粉絲人數突破二億 成為全球最多人追隨的美國男人

荷李活動作巨星「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）昨日宣佈IG突破二億名粉絲，加上所有其他網上平台，人數已超逾三億。狄維莊遜隆重其事，打起煲呔拍片公佈喜訊，還向粉絲舉杯慶祝。

上月有傳媒公佈最多IG追隨者名人榜，狄維莊遜當時共有1.96億名粉絲排第三位，而第一位則是現時擁有2.39億追隨者的葡萄牙球星「C朗」基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），第二位則是樂壇天后Ariana Grande。雖然狄維莊遜尚未能超逾C朗，但他已成為美國最多追隨者的男性，而且亦是全球最多粉絲的美國男人。狄維莊遜留言表示感謝：「我在過去數星期學會這些東西，你會在這裏找到價值，再運用在你的生命中。請經常講出你的事實。當你講出自己的事實時，盡量以尊嚴、熱情、尊重、鎮定和同理心講出來。即使對話可能會令人不舒服，但當你以尊敬和關心的態度講出來，對方的不舒服就是清晰和改進。」此外，狄維莊遜亦公開老婆Lauren Hashian所唱的歌曲《Step into a love like this》的MV預告片，片中輯錄兩人及粉絲結婚的片段。

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