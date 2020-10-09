方媛跳熱舞狂收負皮 網民嘲：安心做郭太吧

方媛（Moka）自從嫁給郭富城成為「天王嫂」後，漸漸養成時下闊太的生活品味和態度，得閒同好姊妹在酒店開P，趁天氣好又會坐遊艇出海，過着悠閒富裕生活，令不少拜金女羨慕不已。

貴為舞台王者的老婆，日前方媛興之所致，在抖音大跳熱舞，只見她將身體左擰右擰，又不時扭腰擘髀，跳得甚起勁。可是無論方媛跳得如何投入，但她似乎不擅長跳舞，舞姿出奇地生硬，四肢亦相當唔協調。難怪強國網民一面倒給予負評，有人笑她跳到似隻蟹，有人指她四肢各有各跳，亦有網民揶揄她很有勇氣出來獻技，還有人勸她「還是安心做郭太太吧！」

狂收「負皮」的方媛，看來心情有點欠佳，有網民留言話看過她的舞姿，決定不再做她的fans，方媛即抵唔住頸回覆說：「好的送你一程！」有人又說：「我昨天才誇你好看，別跳了求你了！」方媛亦似賭氣地回應：「嗯，你這句話可能讓我更認真跳了。」其實方媛咁近座城隍廟，叫老公求其教幾招已經無敵啦！

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