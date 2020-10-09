同一屋簷下｜石田壹成被揭扮窮呃綜援

現年45歲的日本男星石田壹成，曾在1993年日劇《同一屋簷下》中飾演三佬和也躋身成為人氣偶像，他於90年代還接拍《未成年》及《聖者之行進》等經典偶像劇，可惜石田壹成自甘墮落，先在2001年因吸食大麻、LSD等毒品被捕，之後又爆出偷食醜聞，導致事業一沉不起，近兩年更幾乎沒有公開露面。

石田壹成父親是老牌男星石田純一，而石田壹成於2018年展開第三段婚姻，娶比他細24歲的舞台劇演員飯村貴子為妻，目前與兩歲囡囡搬到石川縣定居，住在月租5萬日圓（約3,660港元）的單位，跟六隻貓貓一同生活。

越來越少頭髮的石田壹成，早前接受電視節目訪問時透露從東京搬到石川縣的原因，自爆患上抑鬱症的經過，並稱抑鬱症令他抗拒與別人交談，而且不想踏出家門半步，就算到病院醫治亦沒有好轉，而在遠離東京後，病情終得到改善。據日本雜誌《週刊文春》報道，石田壹成並非如早前接受訪問時所說般貧窮，他在節目中表示病後要由嫩妻到拉麵店打工，但其實該拉麵店的老闆是石田壹成，加上他與太太亦有開YouTube頻道拍片賺錢，單是8月的YouTube廣告費已有6萬6千日圓（約4,800港元）收入，而他接受了兩個電視節目訪問，每次收下30萬日圓（2萬2千港元），但他卻隱瞞收入，還向政府申請金錢援助，該報道出街後，石田壹成已把其YouTube頻道內的短片清空。

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