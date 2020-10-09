岑杏賢32歲生日被好友爆喜訊 與加籍金融才俊閃婚

今天是岑杏賢（Jennifer）的32歲生日，湯洛雯、朱千雪、張嘉兒和蔣家旻一班好姊妹為她慶祝生日，今日她們在IG貼了與壽星女慶祝的相片並留言祝福這位準新娘，穿上白色連身裙的Jennifer露出甜蜜的笑容，其中一張合照見到她左手的無名指戴上鑽戒，似乎是公佈將成為人妻。

對於好友加入人妻行列，朱千雪留言說：「一年前，你抓到了我的婚禮花束。一年後，我們將為您送禮。生日快樂，美麗的準新娘。」湯洛雯說：「希望妳喜歡，我們為妳準備的一切，只想妳幸福、快樂。Happy birthday！Our beautiful bride-to-be.」張嘉兒和蔣家旻亦有留言恭喜。

Jennifer在2016年與袁偉豪分手後，未有戀情傳出，直到今年情人節，Jennifer終於承認有新戀情，她與加拿大籍的金融才俊拍拖4個月，而且已經見過雙方家長，當時她大讚男友心地好，大家相處很舒服，而且大家有共同目標，再加上對方成熟穩重，所以令她放下戒心，安心與他發展。不過這位準新娘認真鬼馬，昨日出席活動，被問到有否結婚打算，她笑稱大家有共識，會向這個目標進發，但目前想享受拍拖的甜蜜，一切順其自然，想不到翌日已經成為準新娘。

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