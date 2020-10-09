黃秋生寸林鄭常稱「不評論個別個案」：以為好口才好攬醒

以為「住公屋有乜 X 嘢地位」已經夠爆，其實「不評論個別個案」呢一句仲爆，近年成為解答「model answer」，非常百搭。近年政府耍官腔，多次以「不評論個別個案」這種公關手段，拒絕披露資料或真相，久不久就聽到政府高官講「不評論個別個案」，聽得多都覺得厭，黃秋生今早留言：「成日話不評論個別個案，以為好好口才，好『攬醒』。你調查個别個案就要評論個别個案㗎啦，七X。」

不少網民支持黃秋生的看法，稱「呢句嘢好X記得係由689開始講」，有網民紛紛留言「只係慣咗當全世界都係儍嘅」、「呢樣嘢不嬲好反智有咩唔係『個別』事件或個案」、「兜唔到就係咁嘅口吻，係解釋不通的個案」，另有網民讚黃秋生用「好攬醒」用得好好，因為那些人是「冇攬錯」。

此外，貴為影帝級演員的黃秋生，得知業界深夜拍攝「不受」噪音管制條例影響，「咁好呀？環保署嘅噪音豁免不適用於拍攝工作呀？係咪㗎？幾時開始㗎？唔只發牌，仲立法添呀? 以後搵特首使唔使問過你哋?」有網民亦批評「正苦上下一心，歪理一籮籮」。事緣周一（5號）有劇組深夜在西貢疑拍攝反攻示威者場面的警隊宣傳片，連番傳出爆炸巨響，擾人清夢，有街坊試圖理論，其後環保署更揭發警方拍攝並未向署方申請噪音豁免許可證，警方事後亦拒道歉，警察公共關係科更指環保署的噪音豁免並「不適用於拍攝工作」。

翻查舊新聞資料，官員及政府部門常常把「不評論個別個案」掛在嘴邊，而林鄭月娥、保安局局長李家超及前任公務員事務局局長羅智光，回應傳媒問題時，亦常以「不評論個別個案」為由。

林鄭月娥

「不評論個別案件」、「不評論個別專家意見」

2019年11月 監警會專家小組質疑監警會並無獨立調查之能力

2020年1月 被批評港府拒人權觀察總監羅斯入境

2020年3月 林鄭拒答有否禁3美媒在港採訪

2020年5月 陶輝涉違規租住「牌照屋」及佔用官地事件

2020年5月 傳夏寶龍深圳密晤林鄭

2020年7月 港府拒重發工作簽證予《紐時》資深記者

2020年8月 會否請求內地駐港的國安公署介入處理黎智英案件

李家超

「不評論個別投訴」、「不評論個別個案」、「不評論個別報道」、「不評論有關消息」

2019年10月 投訴警察課接813宗涉公眾活動投訴

2019年10月 紀律部隊抽調部分自願人員擔任臨時特別任務警察

2019年10月 菲前外長被拒入境

2019年12月 傳示威者遭警務人員性暴力對待

2020年6月 駐港國安人員可合法持械

2020年7月 民主派初選

羅智光

「不評論個別公務員行為」、「不評論個別個案」

2019年10月 警員在微博發表針對工作及司法機構的言論

2019年11月 消防處副處長梁偉雄被指以「曱甴」形容示威者

2019年11月 「光頭警長」劉澤基多次在微博發表言論

2019年11月 員佐級協會譴責張建宗就721元朗襲擊事件言論

2019年11月 羅智光指研究要求公僕宣誓效忠政府

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