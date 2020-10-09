鄭秀文（Sammi）向來視老公許志安的愛犬Lucky如子女般，就算15歲的Lucky年老有病，她亦盡心盡力照顧，可惜Lucky近日因病離世。Sammi前晚在社交平台交代Lucky離世後的心情，並回顧與愛犬一齊生活的點滴，全文長約1,800字。

陪伴往殮葬公司

Sammi透露Lucky在家中安詳離世：「牠死後，我們一直跟牠說話，撫摸牠，抱着牠，感受牠身體的最後餘溫。」她指Lucky去世當晚安排了寵物殮葬公司接走：「當安仔把Lucky搬進殮葬公司提供的箱子，那一刻，我們和工人姐姐都忍不住哭。」兩人駕車跟着運載Lucky的冰櫃車沿路陪伴：「抵達殮葬公司時已是凌晨1時多，Lucky在箱子裏側躺着，驟眼看來像熟睡了的孩子。」她花了數天時間才接受愛犬離世，直到前晚出post悼念。

Sammi稱Lucky會因自己笑得手舞足蹈，而興奮得來回走動瘋狂擺尾，又會在她失意難過時，靜靜陪在身旁。後來Lucky有病，因癱瘓而未能活動自如，但也用一對眼睛和眼神來守護她。Lucky火化當天，她一直在旁：「火化前我們可以在一房中跟牠共處30分鐘，Lucky躺在小木床上，前肢被悉心擺放成自由奔馳的姿態……我們輕撫着牠，身體是冰凍的，但不特別僵硬，我看着一動不動的牠，多麼渴望牠的眼珠會再次晃動，鼻孔再能呼氣。」送別愛犬後，Sammi感慨謂：「生有時，死有時，大抵連按下火化掣的時間，天父都精準計算了。在火化室裏按下火爐掣的一刻，除了哭，就寄望Lucky在天國開開心心。」而安仔就貼出自己拖着Lucky散步的背影照，簡單寫下：「Lucky，我愛你，多謝你。」不少網民都送上慰問。

唐寧悼離世Coffee

此外，唐寧昨日亦於Ig表示愛犬Coffee離世：「Coffee在星期一早上已經平靜地去到彩虹橋了，願牠在彩虹橋上重遇我家的豆豆，BOOBOO，Yellow，BeBe，和牠們一起無憂無慮快樂地奔走。」