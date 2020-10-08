【同宅同煲】《熟女強人》負皮女王大翻身

網上大彈ViuTV的新劇《熟女強人》，其實有那麼差嗎？都不算，起碼比上一套《地產仔》好，坐定定由頭看到尾是很難的了，但開住電視間中睇吓，還是有不少驚喜。

劇集是很賣力的，聚集多位知名女星，雖然大部份都孭住幾單負面新聞，不過新聞還新聞，不代表演技上不能有突破，而劇集似乎專為負評女王翻身，角色都為她們度身訂做，幾乎每一個女角，都融入真實生活元素，連沈卓盈都讓她做真的沈大師講財經，這倒是以往劇集未見過的。

眾女角中，撞出最大效果，要數演同性戀者的傅穎，相信一般人對她最大印象，都是她和羅仲謙的戀情，忘記她亦曾和何韻詩傳緋聞。當然她的真實感情生活如何，無從得知，但今次她在劇中誘惑柏天男，又追求吳千語，在近乎TB及靚女之間，外表剛強得來又不失溫柔，演活了雙性戀者的真實形象。至於外形無敵的柏天男，早前在網劇《性敢中環》表現突出，今次因角色關係，發揮就不及前作。

現實鍾意飲紅酒的陸詩韻，被安排做酒舖老闆，她在影視圈浮沉多年，一直連個像樣的角色都沒有，今次終於有大量對白，起初因前度愛上胡杏兒，出親場都狂寸對方，已夠mean夠出位，之後和孫佳君搞換妻，做個心情忐忑的少婦就更討好。而杏兒雖然演技一直不被網友認同，但始終攞過視后，要做一個面對丈夫有外遇的心理醫生，還是游刃有餘，嚴格來說，整套劇完全由她帶領，其中和老公朱栢康攤牌一幕，特別見功力。

劇集最大敗筆，反而來自一向公認好演技的吳家麗，劇中她做事業有成的富婆，令人難以信服，可能由於她演開不正經女人太深入民心，而講她要面對雪卵及被年輕男友追求等問題，亦看來太老不符合所講的年齡層，當中找來黃錦燊的兒子黃愷傑迷戀她，兩人斷估距離有三個生肖，真是每一刻都睇到尷尬。

年紀大絕對不是罪過，恰如其份就可以，周慧敏出山唱主題曲，就令人耳目一新。由細到大，以前每次聽到周慧敏一開囗，我就彈三彈四，但今次她改變公主曲風，以帶點滄桑韻味演繹，竟覺得她贏盡一眾星夢歌星。

撰文：翁可人

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【同宅同煲】

酷愛煲劇睇戲，冷門熱門乜都殺，小說《師戀高校》及《87年12歲條女失咗蹤》作者。