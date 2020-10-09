泳兒帶師妹開網上音樂會 當自己喺紅館開騷

泳兒昨日帶同師妹艾妮（Elly），在觀塘舉行網上直播音樂會，坦言在疫情下仍然有直播騷做已很開心，泳兒笑指這次當正自己在紅館開演唱會一樣，因為會有換衫環節：「我哋仲有分2個主題，開頭係暗黑主題，我揀咗啲陰沉嘅歌，之後就會精神分裂咁唱啲慢情歌。」問她會否考慮在網上舉行虛擬音樂會，泳兒坦言因疫情帶來很多轉變：「好似我哋呢個live都好認真，有徐浩做監製，所有樂手都係演唱會級。我覺得個水準要一齊去提高，自己都唔介意試多啲，仲可以令世界各地嘅fans都睇到。」

泳兒直言最想念當然是「實體演唱會」，下星期她將參與在武漢肺炎疫情下首個有觀眾的音樂會：「我哋有10個單位嘅歌手參與，（觀眾）人數會少咗，好似話減到一半。」但昨日在港確診武漢肺炎人數回升，可會擔心再受疫情影響？她無奈表示心底當然希望可以如期舉行，如不得已取消入場，大會亦已安排網上直播。

至於她的抗疫生活，泳兒說：「工作少咗好多，又唔可以出埠，不過有危就有機，好似今日都做到水準好高嘅演出。」她笑謂自己宅得太多，越宅越瘦，身旁的艾妮即自嘲越宅越肥：「好彩而家gym開番，可以做運動。」

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