半澤直樹享齊人之福丨堺雅人帶上戶彩返家見真老婆

由46歲視帝堺雅人擔正的日本神劇《半澤直樹2》，上月27日播出大結局，在關東地區錄得32.7%收視，雖不及2013年播出第一季結局時的42.2%，但卻暫時屬令和年號最高收視日劇冠軍。

堺雅人與在劇中扮演其妻阿花的上戶彩，今次對手戲不多，而在最後一集中，兩人的深情對白卻打動全日本國民，上戶彩抱着堺雅人一幕，並安慰說：「雖然我不清楚發生甚麼事，不用那麼拼命也沒關係了」、「就算工作沒了，活着的話總會有辦法的，只要活着呢」帶出活在當下及生命可貴的正面訊息。

現實中，堺雅人亦有愛妻菅野美穗在其背後一直支持，兩人育有一對仔女，當他拍罷《半澤2》之後，將會暫時停止接Job，改做住家男人代老婆湊兩個小孩，43歲菅野美穗被爆將會復出接拍連續劇。據《女性Seven》報道，上月底曾有街坊目擊堺雅人一拖二現身，旁邊除了是太太菅野美穗外，另一位竟然就是上戶彩。消息指，當晚是《半澤2》的大結局前夕，上戶彩到訪堺雅人與菅野的愛巢，造就今次「三人行」的場面。其實，菅野美穗與上戶彩雖從未有機會合作，但卻有不少共通點，包括也是兩子之母，令三人有說不完的育兒話題，而菅野亦非常感謝顧家的上戶彩肯騰出寶貴時間完成《半澤2》。

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