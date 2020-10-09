亞姐選舉經歷延期、財困 有佳麗恐無獎金宣佈退選

《2020亞洲小姐競選》是非阻滯多多，先後傳出亞視財赤，比賽由原定10月延期至11月1日舉行，之後又有佳麗退選，連發放入圍獎金一萬元都危危乎。種種危機被揭後，亞視即穩定軍心，今日在大埔總台舉行亞姐宣傳活動，亞視執行董事陳偉傑與14位入圍佳麗現身，並由程瑤為佳麗進行儀態訓練。

亞視記招連宣傳佈景板也欠奉，只在大堂前舉行，慳水慳力，陳偉傑否認慳家節省資源：「今日專登等大家喺新標誌之下去做呢個記者會，財赤就唔會用一千五百萬去裝修翻新。」並堅定表示香港區決賽100%將於11月1日舉行，不過19位佳麗中有5人退選，現在只剩下14位參賽者，比預期15人少，陳偉傑解釋佳麗有不同原因退選，包括工作、身體狀況及其中一位認為不適合。

早前亞視曾開出入圍佳麗可獲一萬元獎金的條件，但有傳佳麗擔心亞姐爛尾獎金凍過水而退選，陳偉傑否認此事之餘還派發定心丸，堅稱合約上訂明選美結束14日後便會發放獎金，如今15人變14人，他表示節省下來的一萬元會用作慈善用途。至於有關佳麗對訓練時間長及安排怨聲載道，陳偉傑指亦有聽聞，承認最初安排不當，經改進後流程暢順，絕對體諒佳麗要顧及返工及選美。

大熱人選10號蔡小蝶在種種負面消息下仍無阻其參選決心，但她坦承自己最初也有考慮退選：「坦白講一開始時間安排唔好都想退選，後來向公司反映過，而家調整咗。」8號高文君被稱連登女神感到開心，認為別人的鼓勵是壓力，也會變為她的動力，自己給自己的信心才是最強。她知道佳麗有不同理由退選，相反自己則時間充裕，很享受大家庭般一同集訓，為共同目標努力，令她更有動力參選。面對有佳麗自動放棄，1號練樂儀感覺少了競爭對手：「奪冠機會大咗，但有時唔一定要做第一，可以做唯一，每個人都係獨特自己，唔一定三甲先可以突圍。」5號何雙妍覺得現時集訓時氣氛少了人聲及熱鬧，對於一萬獎金分分鐘凍過水？她表示：「唔擔心，一萬蚊好少，亞視有錢畀。」二人同心表示並非為獎金而參賽。至於有佳麗投訴訓練時要呆等，何雙妍指本身加入娛樂圈開工時都會等，故早已習以為常。

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