鍾嘉欣貼可愛Frozen仔女相表掛念 脊醫老公留言「We Love You」加油

鍾嘉欣於2015年與脊醫Jeremy Leung於溫哥華結婚,二人生下一對子女,分別是4歲大的梁愛晨(Kelly)及2歲大的Jared,湊夠一個好字,合組四人家庭,而嘉欣定居當地主力湊小朋友。

今年6月,嘉欣就返香港,復出拍大台劇,與鄭嘉穎及馬國明合作,所以要同一對仔女相隔兩地,原本她計劃Kelly與Jared於8月來港團聚,不過因疫情反覆打消念頭,更錯過了二人的生日。嘉欣昨日就貼了一對仔女的近照,相中二人cosplay了《冰雪奇緣》(Frozen)的Elsa公主及Olaf雪人,Kelly越大越標緻,而Jared肥嘟嘟相當可愛,二人露出燦爛的笑容,她在帖文上以英文寫了:「Somewhere out there, out where dreams...come truuuuuuueeee...I miss you my little Olaf and mini Elsa!」。

嘉欣盡顯掛念仔女之情,而她的老公Jeremy有留言鼓勵:「4 months down...2 more to go. Hang in there mommy. We love you!」,為太太要留多兩個月才能返加拿大團聚加油,而嘉欣就回覆了3個流淚的emoji表情公仔,再留言冧老公:「I am the luckiest person in the world to have family members that support me no matter what! JJKL forever」,感謝他支持她做任何事。

不少圈中藝人如陳茵媺、鄧佩儀、陳敏之、姚子羚、陳貝兒等留言大讚嘉欣的一對仔女可愛,王君馨大讚Kelly越大越似媽咪,而趙希洛留言:「I miss my little prince too」。

