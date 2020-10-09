鍾嘉欣貼可愛Frozen仔女相表掛念 脊醫老公留言「We Love You」加油

鍾嘉欣於2015年與脊醫Jeremy Leung於溫哥華結婚，二人生下一對子女，分別是4歲大的梁愛晨（Kelly）及2歲大的Jared，湊夠一個好字，合組四人家庭，而嘉欣定居當地主力湊小朋友。

今年6月，嘉欣就返香港，復出拍大台劇，與鄭嘉穎及馬國明合作，所以要同一對仔女相隔兩地，原本她計劃Kelly與Jared於8月來港團聚，不過因疫情反覆打消念頭，更錯過了二人的生日。嘉欣昨日就貼了一對仔女的近照，相中二人cosplay了《冰雪奇緣》（Frozen）的Elsa公主及Olaf雪人，Kelly越大越標緻，而Jared肥嘟嘟相當可愛，二人露出燦爛的笑容，她在帖文上以英文寫了：「Somewhere out there, out where dreams...come truuuuuuueeee...I miss you my little Olaf and mini Elsa!」。

嘉欣盡顯掛念仔女之情，而她的老公Jeremy有留言鼓勵：「4 months down...2 more to go. Hang in there mommy. We love you！」，為太太要留多兩個月才能返加拿大團聚加油，而嘉欣就回覆了3個流淚的emoji表情公仔，再留言冧老公：「I am the luckiest person in the world to have family members that support me no matter what！ JJKL forever」，感謝他支持她做任何事。

不少圈中藝人如陳茵媺、鄧佩儀、陳敏之、姚子羚、陳貝兒等留言大讚嘉欣的一對仔女可愛，王君馨大讚Kelly越大越似媽咪，而趙希洛留言：「I miss my little prince too」。

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