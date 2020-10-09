楊千嬅靠煮嘢食重整身心 唔想再嘥時間承受壓力

阿姐汪明荃早前在IG出post，表示收到楊千嬅送的美心月餅，卻引來大批網民留言，有人覺得千嬅貴為阿姐級人馬，出手難免有點求其和慳水慳力，結果引發關公災難，最後阿姐火速為千嬅在IG「撲火」，晒出千嬅贈送的Gucci Tee和Bling Bling鑽石耳環並留言稱在9月初接受千嬅邀請，為她的YouTube擔任嘉賓，分享生活點滴，大家天南地北無所不談。

節目將於明晚播出，事有湊巧，今次的話題圍繞生活壓力，千嬅表示近期用「煮嘢食」去重整自己，因為過程令她很治癒。入行58年的汪明荃，面對壓力，她稱自己一套想法：「你點樣去please每個人呢？只要上到網，全世界就可以睇到，我諗最緊要係對自己有信心，我覺得咁樣做，我認為係靚，又或者呢樣嘢係我想你去睇，而唔係你要我去做，呢個世界有好多人係好過你，但係要做一個可以代表自己嘅嘢，所以呢個就係叫Liza姐或者叫汪明荃。」千嬅聞言眼濕濕地說：「我真係舒服晒！我完全讚同你，做人真係太渺小，人生亦都太短，所以真係冇理由嘥時間去承受壓力。」

雖然阿姐覺得千嬅處理壓力有一手，而且「心口又有個勇字」，但千嬅說：「我又點會唔知點樣處理輿論壓力，唔會成日覺得係人哋唔啱，只係得我啱晒，聽到唔啱會反醒自己，問番自己係咪有啲嘢做得唔好，又或者處理得唔好，令到人哋有咁嘅反應，所以我有陣時都搵啲前輩分享，令自己客觀啲，唔好鑽牛角尖。」阿姐笑說：「我身為長輩，年紀同年資咁多有，好多人都期望我可以畀啲意見，但係我都係一個普通人，最多都係分享我自己嘅經歷，喺我度啱用，未必喺你嗰度啱用，所以你聽我講完，都要結合周遭嘅意見，總之唔好咁驚，最緊要鎮定！」

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