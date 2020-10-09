林利暗指醋妻不夠成熟 Erin凌晨刪文：我錯了

年過半百的林利(原名林立洋)去年迎娶比自己細近20年的台灣女友陳貞均（Erin），不時透過社交網放閃，給人幸福的感覺，未料嫩妻最近指控林利與失婚人妻陳柏渝私訊來往有曖昧，醋意大發怒斥：「我覺得很有事」、「這麼愛聊不能換個人嗎？非要找結過婚的嗎？」、「身為他太太，我就是介意！你再繼續下去！只是證明你真的有問題！」還上載二人微信對話截圖，手機mon爆裂，火藥味十足。

陳柏渝昨晚在facebook稱「清者自清」，Erin則擴大戰場，在底下PO出陳柏渝給林利的語音留言還有被取消通話的截圖，Erin怒嗆：「這是我第一次婚姻，也是唯一一次，我捍衛我婚姻！沒錯吧！對於愛情，我大方不了！不好意思。」陳柏渝就貼出與他人的對話截圖，稱自己是幫節目組聯絡林利：「你老公不是不接，是在隔離！事後有告訴我了，請看清楚日期，我當時找他是幹嘛。」

眼見兩女互相開火，林利嚴肅對老婆說：「一個成熟女人，是把房門關上，先把事情搞清楚、說明白，而（不）是急着上網給大家討論。喝了一整晚的酒，喝醉到現在，突然拿我的手機把跟我一年才聯絡一次的朋友，聊的都是工作上的關心鼓勵說成這樣子，你不懂得家事不要外洩嗎？」

經過一段時間沉澱，Erin刪除斥責陳柏渝的文章，今日凌晨發文道歉：「對不起，我以後不會再干涉你們的聯絡，喜歡怎麼問候，都可以！要怎麼幫他接工作也都可以！愛怎麼聯絡就怎麼聯絡！這樣可以嗎？對不起！我錯了！」網友紛紛安慰她：「冷靜一下，情緒緩和後再溝通，吃醋是一回事，信任又是另一回事了，好好說」、「相信你們都愛彼此，這是課題，一切會更美好的」、「給你先生一些空間，緊抓不放他會窒息的」。

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