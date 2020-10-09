鄭融肉地三點式照見得人 感情生活盡量低調

盧覓雪、鄭融、鍾浠文（Zelia）與鄺芷凡等今日以嘉賓身份，於觀塘為香港開電視拍攝《開間咖啡店》。鄭融明天36歲生日，她透露將會跟一班志同道合的朋友凌晨4時開始行山看日出慶祝，她說：「其實生日都會同屋企人一齊慶祝，人越大越想多謝身邊嘅朋友，有生命中重要嘅人陪伴住，不過通常慶祝都會濃縮啲。」問到男友是否生命中最重要的人？鄭融似不願多提，她停頓一下才說：「當然，但係愛情盡量唔講太多，都冇乜特別，而家感情OK。」提到日前晒三點式被指有肉地，她笑說：「都冇乜特別，去海灘梗係着泳衣，好多謝！我都係隨心，自己有自己嘅生活，唔係有啲咩唔見得人，冇乜所謂。」

而Zelia自嘲皮光肉滑，她坦言已很久沒有出外曬太陽 ，但太白上鏡會比較肥胖，提到多年前曾經營咖啡店，她說：「我經營不善，冇呢方面嘅頭腦，加上成本太貴，當中有好多好複雜嘅嘢，開咗一年唔夠，蝕咗幾多錢都唔記得嘞！不過我而家想開間火鍋店，因為自己真係好鍾意食，喺屋企可以食足5日火鍋，聽講食辣新陳代謝會快啲添。」至於好姊妹倪晨曦已婚並將生B，她說：「我哋已經叫咗佢羊水一穿就即刻話畀我哋知，我哋會衝去醫院陪佢。」而鄺芷凡則謂現時正學習為家族的日式食品批發做直播，希望吸納多點生意。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！