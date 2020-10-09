《冬季戀歌》擬拍第二部明年開播 朴帥眉婚後活躍IG頻晒愛女生活照

韓國女星崔智友、裴勇俊、朴容夏、朴帥眉等人主演的經典韓劇《冬季戀歌》於2002年1月開播，當年劇集於韓國、日本等地播出後大受歡迎，裴勇俊更被封為韓流始祖，劇集拍攝地之一的南怡島亦憑劇成為知名觀光景點。昨日有韓媒報道，指為了紀念《冬季戀歌》播出20周年，正準備於明年播出《冬季戀歌2》。

據知《冬季戀歌2》不是原本的製作團隊，而是全新的製作組，正以明年播出為目標而準備中。由於目前仍是計劃階段，所以尚未確定《冬季戀歌2》將以甚麼方式、怎樣的故事跟觀眾見面。

崔智友、裴勇俊及朴帥眉當年憑劇集爆紅，現時眾人已經結婚組織家庭，友姐婚後就甚少現身，今年5月生B後更專注家庭生活幾乎沒有蒲頭，反而於《冬季戀歌》中飾演惡女的第二女主角朴帥眉，2013年跟《愛上女主播》男星韓載錫結婚後二人育有兩女，而朴帥眉結婚生B後依然活躍於演藝圈，近年仍有拍攝《鄰家律師趙德浩》、《就算死也喜歡》等劇，而且不時於IG更新近況，大方公開女兒的生活照。昨日她就於IG公開台劇《我們不能是朋友》的海報，透露近日忙於煲劇，又大讚男主角劉以豪有魅力。

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