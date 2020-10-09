鮑起靜美國電影節兩度稱后 黎瑞恩身體力行撐新晉導演

黎瑞恩和鮑起靜早前合作由新晉導演潘梓然拍攝的微電影《骨肉香》，鮑姐憑角色分別在「紐約電影節」和「洛杉磯電影節」奪最佳女主角獎項，今晚在九龍灣舉行慶功宴，鮑姐老公方平一同前來分享喜悅。

小恩子早前受生蛇困擾，現已痊癒，受了皮肉之苦的她說：「有少少疤痕，好彩我唔貪靚，醫生話起碼四個月或半年先會淡色，冇所謂啦，我覺得幾有殺氣。」並會考慮稍後作一些美容護理。她又驚爆引發生蛇原因：「我諗當下好嬲導致生蛇，等於一個平靜小村落有個炸彈炸咗落去就搞成咁，咩事就唔講，總之好嬲啲人蠢。」

小恩子相隔多年沒有接觸電影，今次算是腳頭好，她笑說：「導演好夠薑用我，話我啱個角色，我都驚拍咗佢會喊好後悔。」小恩子依稀記得多年前曾拍攝電影時裝片：「以前拍電影一啲都唔認真，人哋打燈我瞓覺，今次我好認真，覺得幾好玩，有機會會再嘗試。」

鮑姐獲得兩個影后感到高興，稱今次沒有收片酬，但獲得兩個獎項是最大片酬收穫，並多謝小恩子義助參與，又一手包辦借場地、安排交通、用膳等，難得有心人去幫助新晉導演。鮑姐打算包場與朋友開party欣賞電影慶祝，她憑實力不下幾次稱后，但不會將獎座放在家中當眼處，認為獎項是一個人成就，毋需擺出來。

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