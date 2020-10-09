過氣「晶女郎」唐紫睿帝苑酒店泳池打卡 網民憂四圍播毒

武肺疫情未止，酒店Staycation成為港人新興熱點，但今日香港帝苑酒店因為有住客及職員確診，應衞生防護中心要求撤離住客，令人心惶惶！不少網民都擔心住客四散有機會周圍播毒，觸發第四波疫情。

過氣「晶女郎」唐紫睿（Hazel）昨日在帝苑酒店泳池打卡，上載一張游完水在泳池邊的休閒相片，留言：「酒店泳池～裝B的人多～游泳的人少。」《蘋果》今日曾聯絡Hazel，但未獲回覆。

其實衞生防護中心於本周二（6號）已經指出，帝苑酒店越南餐廳「Le Soleil」的樓面病發翌日仍上班，該餐廳停業14日，全酒店員工和住客要接受檢測。Hazel前日透露為安全計亦有做檢測，叫大家不用擔心，但有網民質疑做了檢測是否代表100%沒有事？留言質問：「佢想話你聽有做檢測=無敵？」、「請注意，檢測沒有免疫作用」。

Hazel沒有回覆網民，但就有在樣本收集袋的相片，有感而發留言﹕「在2020這一年，感覺能好好吃上一頓飯，健康的呼吸，已經是恩賜～想去的地方去不了，想見的人就趕緊見，能陪的人也好好陪，有愛的人更要全力的愛，不要怕肉麻，大聲說愛你！有美食當前趕緊吃，現在的我特別的貪吃肥了再迫自己運動心跳流汗，努力的活着，愛着......加油。」

現年33歲的唐紫睿入行前是一名髮型師，2011年成為全職Model，其後參與電影演出。於拍攝《賭城風雲》期間，因演繹一場嘔吐戲份而被王晶垂青，於2014-2017年期間成為王晶旗下藝人，拍過《唐伯虎衝上雲霄》、《鴨王2》等。2016年，參與ViuTV製作的女子MMA真人騷《G-1格鬥會》，打出一片天，成為總冠軍。

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