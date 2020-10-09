奇異博士班尼狄傳加盟《蜘蛛俠3》 接棒任湯姆導師

英國型男湯姆賀倫（Tom Holland）主演的《蜘蛛俠》（Spider-Man）第三集，繼日前傳出占美霍士（Jamie Foxx）將回歸再演蜘蛛俠死對頭電魔後，《奇異博士》（Doctor Strange）男主角班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）亦被爆加盟，擔任蜘蛛俠的導師，奇異博士更有可能與蜘蛛俠合力聯手與電魔對戰。

《蜘蛛俠3》預計將於本月底在美國亞特蘭大開拍，蜘蛛俠在第一集《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）和第二集《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）中，分別獲得「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）和「神盾局長」森姆積遜（Samuel L. Jackson）的指導，逐漸成為獨當一面的英雄，而「奇異博士」就傳將會接棒繼續教導蜘蛛俠。早前有傳《奇異博士2》快將在倫敦開拍，若班尼狄加盟《蜘蛛俠3》的傳聞屬實，他很可能需要英美兩邊走。

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