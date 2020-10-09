《整容液》港開畫票房封冠 超越《屍殺前傳：首爾站》成績

韓國首部都市恐怖動畫《整容液》（Beauty Water），昨日正式於香港上映，上映首日票房錄得195,577元，奪開畫電影票房冠軍，同時成為南韓動畫開畫票房冠軍兼香港影史首部勇奪新片票房冠軍的南韓動畫。另外，《整容液》平均每場票房更力壓《TENET天能》，繼韓國及台灣後，電影於香港票房同樣報捷。

另外，截至今日下午3時，《整容液》的香港累積票房已錄得533,116元，正式上映不足兩日已超越韓國大熱動畫電影《屍殺前傳：首爾站》的總票房（523,013元），可見《整容液》於香港的人氣。

《整容液》講述天生肥胖的女主角一直受盡歧視，某次機遇下得到了「神奇整容液」，只要將身體浸在整容液中，將身上的皮肉融化，就能重塑出絕世美貌。女主角深信不疑，更藉此獲得完美臉孔和身材，並成為明星，升呢做女神。當她事業愛情兩得意之際，整容液卻慢慢產生副作用，為了不讓完美人生被破壞，她內心的惡魔隨即現形，最終走上一條恐怖的不歸路。

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