add名人時尚丨《艾蜜莉在巴黎》的法式造型？千萬不要學這點

Netflix新劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）話題性十足，劇集講述女主角莉莉歌連斯（Lily Collins）「大鄉里出城」，由芝加哥轉到時裝之都巴黎當公關，明sell靚人靚衫靚景，但美式品味撞上法國時尚，就被法國傳媒狠評劇集對法國人存在嚴重偏見，反應兩極。

先不論小職員如何日日穿名牌上身，Lily Collins 在劇中的造型由造型師Patricia Field和法國服裝設計師Marylin Fitoussi 聯手炮製，主打法國女人的優雅。Lily Collins劇中出鏡率最高的配飾，要數充滿法式風情的貝雷帽（Béret），由紅色到桃紅色，搶眼的配色超吸睛。不過就如法國傳媒說，法國人戴貝雷帽只是一種刻板印象，事實上在巴黎大家早就不戴的。另外，Emily多個pattern on pattern的造型，也讓人摸不着頭腦，以印花撞印花，切記不要太貪心，身上如果有超過3種patterns，那就已經too much了。

不過《艾蜜莉在巴黎》還是有值得學習的配搭，像Lily Collins 在劇中特別喜歡把絲巾綁於頸上，有畫龍點睛之效，花式頸巾有多種綁法，可簡單打結，又或是綁蝴蝶結，均更添女人味。

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