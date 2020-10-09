李棟旭殺死趙寶兒？ 《九尾狐傳》繼續冧莊收視冠軍

韓國人氣劇《鬼怪》男星李棟旭夥拍趙寶兒主演的tvN新劇《九尾狐傳》前晚首播，雖然同日對正少女時代徐玄、高庚杓主演的JTBC新劇《私生活》，以及高雅娜、李宰旭主演的KBS新劇《Do Do Sol Sol La La Sol》開播，但《九尾狐傳》在收視上就成為大贏家，首集以5.804%收視率成為收視冠軍。而昨晚播出第二集，《九尾狐傳》平均收視微跌至5.557%，在首都圈平均收視有6.2%，繼續冧莊成同時段收視冠軍。

昨晚一集開播就交代了李棟旭飾演本為山神的李硯，與初戀娜恩（趙寶兒飾）的戀愛故事，李硯為了娜恩能夠重生轉世，而在來世出入境管理事務所工作，消除在人間的惡鬼。李硯遇到娜恩轉世後的南智雅（趙寶兒分飾），而南智雅卻希望從李硯身上尋找因車禍失蹤的父母，於是刻意接近對方。李硯在陰間冥府中確認南智雅的父母還沒有去世，令南智雅放下心頭大石。李硯和南智雅去了一個島上調查船員離奇死亡留下骨頭的事件，李硯亦協助南智雅避開其他船員的襲擊，並用草藥治療南智雅的傷口。不過南智雅卻表現得大感痛楚，其膊頭上更突然出現奇怪的的花紋，突然之間南智雅帶着令人恐怖的微笑，並握着李硯的頸子說：「我啊，你等待的那個。但是為甚麼，為甚麼殺了我？」令觀眾大感好奇之後的故事發展。

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