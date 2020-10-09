石原聰美爆婚訊後終蒲頭 老公來頭越揭越勁

日本當紅花旦石原聰美上星期四突然傳來閃婚消息，嫁給同齡的圈外男性，並會在今年內正式註冊，而平安夜滿34歲的她，盛傳婚期是下月中旬。

石原聰美與準夫婿是在去年認識，發展一年即決定拉埋天窗，有指男方是個金融才俊，在一間外資企業打工，是由同屬「創價學會」教徒的34歲女歌手Crystal Kay介紹認識。

當地傳媒近日繼續爆料，指石原的老公其實任職證券公司，年薪可能高達幾千萬日圓甚至上億，並非她與事務所形容的「普通男性」。該國際集團成立於1869年，總公司位於紐約曼哈頓，提供投資管理、證券、資產管理等服務，業務範圍遍及全球，是世界最大的投資機構之一。報道指出，日本頂尖大學中名列前茅的畢業生也爭崩頭望成為員工，而在日本分公司任職的30幾歲非主管人員，連獎金年薪約1千500萬（約109萬港元）到2千500萬日圓（約182萬港元）不等；如果是為投資客戶理財的高級專員，年薪可能高達5千萬日圓（約366萬港元）甚至破億（約731萬港元）。

石原聰美婚訊曝光後，傳出她有意離巢自立門戶，將出嫁的石原還立即成為日媒的追訪目標。今日出版的《Friday》雜誌，就拍得她在本周二深夜由一名女性陪同上車，仍然未被拍得與未婚夫的合照。

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