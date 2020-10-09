胡杏兒4秒變村姑 囧樣挑戰影后趙薇

大陸女星趙薇在2014年憑電影《親愛的》飾演村姑李紅琴，獲得香港電影金像獎及香港電影評論學會大獎等女主角獎，風頭一時無兩。貴為香港視后的胡杏兒，最近就在大陸節目中，以「胡囧」式演技挑戰趙薇這個村姑角色。

胡杏兒最近參與由趙薇、陳凱歌及爾冬陞等做評判的演員真人騷《演員請就位2》，而杏兒更被節目方面評為最高級別的S級，要跟一眾入選的演員鬥戲。貴為視后，杏兒在揀選演繹的戲份時，就在電影《小偷家族》和《親愛的》中揀選，而她最後就選擇挑戰《親》中李紅琴一角，因為她認為李紅琴的角色「情緒起伏比較大」。

雖然杏兒演出的一集要星期六才播出，但節目方面最近就上載最新一集的預告。預告中，播出杏兒在警局中被公安捉住、要跟女兒分離的一幕，雖然杏兒只短短出現了4秒，但就可從這4秒中看到她如何由胡杏兒變成胡囧，加上叫到聲嘶力竭，一如杏兒所講，起伏的確好大！

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