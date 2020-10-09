澤田研二代武肺病逝志村健演出 夥拍菅田將暉新片公開宣傳照

日本國民笑匠志村健於3月29日因武漢肺炎病逝，他生前接下的主演電影《電影之神》原本已經開鏡，可是主角猝逝而要臨時變陣，並由志村健相識多年的圈中好友澤田研二接替演出，跟年輕影帝菅田將暉和新世代玉女永野芽郁合作。

《電影之神》是松竹映畫的100周年紀念作品，由殿堂級導演山田洋次負責執導，由最初原定今年12月公映改期至明年上畫。片商今日公開宣傳照，可以見到澤田研二、菅田將暉、永野芽郁和宮本信子的片中造型。澤田研二與宮本信子扮演夫妻，菅田與永野就分演二人的年輕時代，故事講述主角因嗜賭而被家人放棄，唯一喜愛的就是電影，他與昔日友人年輕時曾一起追夢，是一套集合愛情、友情及夢想的穿越電影。

早前有消息指，澤田研二全是為了志村健才接拍該片，患有糖尿病的他事前開出三個條件，包括不會出席任何宣傳活動及要求在拍攝時做足預防武漢肺炎的措施，還不會就角色改變身形和髮型，因為他覺得扮成志村健的模樣，並借用他所創造的造型演出是對他不敬。

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