碧咸大仔Brooklyn明年舉行兩個婚禮 細佬獲邀做伴郎

萬人迷碧咸（David Beckham）的大仔21歲大仔Brooklyn於今年7月宣佈與富二代女星妮歌拉佩斯（Nicola Peltz）訂婚，昨日有報道指他們明年將舉行兩個婚禮，而Brooklyn的細佬妹Romeo、Cruz和哈七（Harper）將會擔任伴郎及伴娘，而「辣妹」Victoria更會為新娘設計禮服。

據英國《太陽報》報道，Brooklyn將於明年夏天分別在英國科茨沃爾德及美國佛羅里達州舉行婚禮，以確保雙方的親戚都能出席。Brooklyn的友人向傳媒爆料：「Brooklyn是非常著重家庭，就像他的父母一樣，他與兄弟的關係相當密切，他們是兄弟，亦是伴郎，Brooklyn只想找完全值得信任的人。」據悉，Nicola主動邀請Victoria設計禮服，她們已秘密畫了設計畫稿，Victoria於2016年亦曾為好友伊娃隆歌莉亞（Eva Longoria）設計結婚禮服。而Brooklyn的契爺「樂壇大姑媽」艾頓莊（Elton John）到時可能會演奏鋼琴，而辣妹其他成員亦獲邀出席，至於美國總統特朗普雖然認識妮歌拉的父親，但他卻將不會獲得邀請。

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