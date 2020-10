李璨琛外母離世 外孫女Lucy社交網貼握住婆婆手相片告別

李璨琛(Sam)的3歲女兒李元元(Lucy),向來是社交網絡人氣王,她的媽媽梁志瑩經常將Lucy的日常生活上載,跟網民分享女兒可愛一面。不過昨晚Lucy的社交網貼了一段不幸的消息,Lucy的婆婆昨日在睡夢中離世。

昨晚Lucy的社交網貼了一張三代人手握手的相,相信是Lucy和媽媽去醫院探婆婆時拍下的,帖文中寫了只有3歲的Lucy面對生離死別的無奈,「媽媽跟我說:『BB, no more婆婆喇….』我看着手機中婆婆安詳的樣子,靜了數10秒,不禁扁起了嘴。」由於疫情關係,估計年幼的Lucy未能到醫院,而是透過電話視像來送別婆婆。帖文還寫了Lucy的感受,「這一次,我知道婆婆真的不會再回來了,她應該是往最光的地方飛去。」

阿Sam不少圈中好友都有留言安慰他們,袁詠儀留言︰「RIP」,而胡定欣就留言︰「take care.」岑麗香則留言︰「May she rest in peace, take care.」至於阿Sam的好友李煒尚(前名李尚文),視Lucy如契女般,他留言給Lucy婆婆說︰「婆婆,Lulu會做一個乖女孝順爸爸媽媽,安心走啦。」而阿Sam亦在女兒Lucy的社交網留言給大家︰「謝謝大家。」

