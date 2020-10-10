尖沙嘴帝苑酒店恐再爆發藝人染疫群組，昨日酒店因為有餐廳員工及住客確診，應衞生防護中心要求住客需全數撤離，但由於周一（5日）有無綫前公關於酒店擺婚宴，藝人田蕊妮、徐榮、周家怡、趙希洛、黃德斌、麥明詩及麥子樂等都有前往飲宴，人心惶惶，眾星均表示會盡快做檢測。

田蕊妮昨回覆《蘋果》：「我嗰日遲咗去，除咗食嘢同影大合照都全程戴上口罩，既然間酒店有員工感染我都會去check！」正忙於拍攝無綫新劇《兒科醫生》的周家怡直言開工時難戴口罩，為令劇組安心，會盡快做檢測：「要快check，會去私家醫院做，因可以最快有結果。」麥明詩亦指：「會盡快做檢測，結果出之前都會留喺屋企。」

麥子樂安排了今日做檢測：「因為屋企有老人家，加上遲啲又有工作，唔想影響咁多嘢。」黃德斌亦表示會安排做檢測。曾醒明則說：「我哋當日喺宴會廳唔喺餐廳，大家進食前後都有戴口罩，只係影相時除低，嗰晚同一位開電視嘅女同事去，我哋身體如常冇唔舒服，但我哋都會做快速測試，未有檢測結果前，唔會返公司同周圍去。」

至於數月前由北京返港後入住帝苑酒店的過氣「晶女郎」唐紫睿，她表示昨早已獲酒店安排搬往其他酒店︰「已經搬走咗，我住頂層冇去過餐廳，唔係密切接觸者。三日前酒店安排做咗檢測，噚晚報告出咗係陰性，我明白大家擔心，如非必要唔會出門。」森美出席活動透露早前一家人曾光顧該酒店餐廳︰「已經畀晒我哋去食嘢嘅時間同座位，了解有冇侍應招呼過我哋，有需要我會做檢測。」