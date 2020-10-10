李婉華為《住加女人》節目突被下架嬲爆落淚：被人利用完掉埋一邊

李婉華去年9月為加拿大中文電台主持《小心華之里》時播放了港人抗爭歌《願榮光歸香港》，結果惹當地華人不滿投訴，並傳婉華遭電台打壓，直到今年1月，電台終向婉華開刀，以節目改革為理由將她主持了15年的《小心華之里》結束，並將她調往主持周六一個節目。

不甘被投閒置散，婉華今年一月轉做YouTuber開新節目《住加女人》，獲近8萬網民訂閱支持，但今年8月婉華忽然在《住加女人》FB留言：「婉華心累了，需要休息。想好新的方向，重新再出發。 」一度令人以為婉華再受壓，事後婉華解釋真的累了要休息，希望改變方式再出發，最後她再開設了《移加李婉華》新YouTube頻道，繼續跟網民分享移民加國生活。不過，婉華做了7個月的《住加女人》所有YouTube集數，近日卻忽然被全部下架，令人懷疑婉華或因言論敏感而受打壓。

《蘋果》今日凌晨向婉華了解，婉華自爆疑遭朋友出賣，她說：「佢哋搵我開《住加女人》，但去到8月我拍咗啲片，佢哋話唔係咁夠人手出，咁我做你個節目你唔同我出片，我點做落去？我哋雙方一路其實有啲爭拗，例如佢哋有時要我用啲好粗鄙字眼，我覺得唔適合，所以8月尾我喺facebook話累了要休息，其實係同佢哋嗰邊合作出咗問題，只係我唔想件事鬧大，所以一直冇講乜嘢原因。如果佢哋話唔夠人手，點解又要開咁多個台？唔出我啲又片又唔同我聯絡，我咪惟有自己再開咗個台囉！兩日前佢哋將我《住加女人》所有片下架，話呢個台佢哋有copyright，有權將所有嘢下架，我都諗住算數啦，但佢哋將我所有節目下架之後，話嚟緊會改名，保留咗我成8萬個subscriber，其實做《住加女人》嘅時候，我同呢兩個拍檔講，話不如開間新公司，但佢哋話要搞幾個月搞好耐，所以一直冇開到，但今次我開新節目都開咗間新公司，一日就開咗，我唔明點解佢哋當日話要搞幾個月囉！」

婉華續說：「我今次要講出嚟，係我要為一直支持我嘅人負責，有個交代，我唔想潑婦罵街，而家我個感覺係被人利用完掉埋一邊。8月尾9月頭嗰陣，佢哋突然轉晒admin轉晒password都唔話我知，嗰個係我個台，我初初諗住好來好去，大方啲唔同佢哋嘈，自從8月尾之後，我YouTube同FB啲收入已經睇唔到，因為佢哋轉晒admin……我好嬲，因為我好驚人以為係我嘅問題，以為我突然開個新節目，唔理另一班支持開我嘅網民，但其實係佢哋問題，唔係我問題。節目啲收入，我同佢哋講咗我唔要，但節目要下架，應該話聲我知，完全冇尊重過我，由佢哋發脾氣唔同我出片，我自己都忍，但佢哋cut晒admin，網民係唔知，以後同人合作要black and white，開咗個台畀人食晒啲嘢，攞咗我8萬subscriber，呢樣嘢比金錢上損失傷害更大，day one我冇簽任何嘢，到有事發生，就話個台我冇份，保留返我嘅subscriber，我要從頭嚟過，我好傷心.....」

說話至此，婉華不住的飲泣。之後她再說：「我心如刀割，我唔係想公審邊個，我寧願要返啲data唔要錢。」會否是部份節目內容敏感而被下架？婉華說：「唔關事，YouTube自己都有審查，我想講唔係我離棄個台，係個台離棄我，希望大家用雪亮嘅去睇清楚，我只希望努力做好，而唔係喺度鬧交。」

今日婉華與王貽興主持《移加李婉華》之《華興冰室》直播時，王貽興亦睇唔過眼叫婉華將事情交待，王貽興說：「既然對方已經咁唔尊重到一個地步嘅時候，其實你講出嚟唔係為咗想同佢哋嘈，而係想畀大家自己用雪亮嘅眼光去判斷。有啲嘢其實你做得咁絕嘅話呢，個天係會睇到嘅……我哋呢啲有名有姓嘅人（公眾人物）其實係最蝕底，有句嘢叫做『打掉門牙和血吞』，蝕底咗反而唔出聲，因為費事人哋覺得你拎啲嘢嚟嘈，所以對方如果拎呢樣嘢去take it for granted（視為理所當然）的話，我哋好多時被人踩到上心口都唔出得聲。」

婉華表示：「我都唔想因為呢件事而去即刻反面，但我發覺之後佢哋處理嘅事、對我應承過嘅嘢，譬如將啲嘢落架，我就發覺真係有問題，同埋跟住就仲要公然話『我哋會有新嘅節目喇！』我就覺得而家得數據得天下，我成日覺得錢都買唔到，好多謝好多朋友嘅留言，我自己心痛嘅係，其實訂閱人數真係一個一個咁賺返嚟架……」此時婉華又忍不住眼濕濕，王貽興即忙加安慰，令婉華大為感激：「雖然個結局唔好，但係我都要多謝佢哋嘅，點都好大家都曾經行過一段路。但係我都要講清楚，我真係用咗100%嘅努力去做好我嘅節目嘅，差唔多我啲朋友嘅卡都碌晒……」說罷婉華又忍不住飲啜。

之後婉華再接受《蘋果》訪問，她指王貽興是《住加女人》固定主持，知道自己被「恰」，於是忍不住在節目爆出來，婉華說：「佢哋（舊拍檔）好假，我想上《住加女人》個台講我開咗另一個台，佢哋block晒我，但就喺《住加女人》個FB出post，話婉華要開新節目，但其實嗰個唔係我本人嚟，點解要貓哭老鼠？好離譜囉。」

婉華所指，其實是網台《住家男人》主持肥Sam龍華琛和Wingo，今日二人開Live時，不少網民留言鬧他們欺負婉華，肥Sam就表示：「你哋都唔使再喺度問唔關呢個台事嘅嘢，係唔會講嘅，因為我哋唔想消費人，亦唔想俾人消費。我哋只想做返原本同未來都係想繼續做嘅嘢，我哋冇牽涉啲令人詬病嘅嘢，人哋點講，我哋冇咩所謂，有啲人話我哋蝦人，我哋係冇嘅，我都係嗰句，如果我要消費呢，我哋要開個Live嘅話，10萬views係走唔甩嘅。即係你如果要講，但我哋唔想講， 我哋基於君子斷交不出惡言，我哋覺得要尊重人，當然如果另一邊或者坊間有咩流傳，我哋都唔會回應嘅，如果我哋喺法律上有咩問題，我相信我哋都唔會逃脫到嘅。」《蘋果》曾聯絡肥Sam，但未獲回覆。

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