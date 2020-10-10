資深製作人楊紹鴻細數廿年電視大戰：膠劇冇得救

現年60歲的資深製作人楊紹鴻是紅褲仔出身，由無綫助理編導（PA）做到導演再過檔亞視做監製，參與製作劇集有《上海灘》、《千王之王》、《獵鷹》、《成吉思汗》、《天涯歌女》、《殭屍道長》和《再見艷陽天》等，見證過香港電視史最輝煌年代。

楊紹鴻日前接受《蘋果》專訪，回想昔日做PA日子，楊紹鴻坦言經常被人粗口問候：「大家公認做PA係最辛苦，當時有句格言『人工少少，又要被人小，小完仲要笑。』成日被人問候娘親、踢籮柚，我曾經諗過放棄，但係捱過咗。當時我喺TVB，人工只係2,000幾蚊，記得嗰年冇人工加，唔係自己唔努力，可能係被人篤背脊，其實好hurt，好彩後嚟加咗，我都諗唔到自己可以做咗40幾年。」他寄語新一代PA，捱得就捱：「當年我做PA可以望到將來，而家喺電視台做PA要升做導演，我相信都有啲渺茫，因為行業越來越收窄，如果你仰慕呢個行業，你咪入去試吓囉，但要畀自己一個期限，如果唔得就要轉行，唔開心冇將來就快啲離開。」

70年代尾至90年代初，無綫、亞視鬥得激烈，其中無綫《輪流傳》被麗的（亞視前身）《大地恩情》打到落花流水，最後腰斬收場，要急急製作《千王之王》迎戰，楊紹鴻亦有份參與其中擔任PA。回想當時電視之戰，楊紹鴻形容十分辛苦：「一部《千王之王》，另一部係《成吉思汗》，兩部都係打仗，以前TVB話要打就打，士氣、台勢真係冇得傾，大阿哥就係大阿哥，要郁你就郁你。其實《輪流傳》係好睇，奈何TVB唔輸得，輸少少就覺得無面，於是即刻腰斬，24小時去趕拍《千王之王》，四哥（謝賢）、阿姐（汪明荃）大家都冇怨言，嗰陣時TVB真係氣勢如虹，好似秋官（鄭少秋）拍到有肝病都照拍。」

當年無綫揸弗人邵逸夫（六叔）對電視製作可有給予意見？楊紹鴻憶述：「佢開晒綠燈，當時陳慶祥（無綫前總經理）買晒月餅去探班，你要乜就有乜去鼓勵大家。」至於1987年他為無綫執導的《成吉思汗》亦有一個趣聞，他說：「亞視當年又開《成吉思汗》，劉永主演，喺某一個場合，邱德根（當年亞視老闆）同六叔講佢哋開《成吉思汗》，好大製作，喺蒙古拍，可能戳親六叔啦，六叔話：『我哋又開，點都好，我哋出街要快過你！』於是我哋全台工作人員、藝員，除咗開緊其他戲之外，全部都要拍，所以呢套劇嘅演員好誇張，有萬梓良、黃日華、劉青雲、關禮傑、鄭伊健、郭富城、謝寧、蘇永康、陶大宇等等，又搵羅文同甄妮唱主題曲，最後我哋贏咗。其實只係想話畀大家聽，有競爭先有進步。」

港劇曾經歷光輝歲月，可惜過去20年原地踏步，早早被日本、台灣、韓國、大陸追過，大台劇更被䜝為膠劇，楊紹鴻直言「冇眼睇」說：「欷歔㗎，90年代大陸市場開放，就知道香港大鑊，10幾億人口嘅廣告就可以打沉你；而家喺大台做監製，有好多掣肘，而家咁多膠劇都冇辦法，只可以講香港得返一個電視台有本地製作嘅電視劇（其實還有ViuTV），我唔明點解香港政府又唔發牌，冇競爭就一定冇進步，係觀眾嘅損失，我自己就真係冇睇，但有啲題材、演員、製作人係有信心，我都會睇，因為我都想知道香港而家去到咩地步。」港劇還有冇得救？他笑說：「我自問就救唔到喇！我想搞劇集，但我唔想一個衰咗就將我以前嘅嘢冚晒，所以寧願搞電影，我好想紀念林正英（當年合作《殭屍道長》），所以我而家籌備緊一部殭屍片，呢類題材，係真真正正香港電影。」

楊紹鴻昔日在電視台合作過的周潤發、劉德華和黎明，粒粒皆星，問他對今時今日電視台花旦小生有何看法？楊紹鴻說：「呢十年八年嚟講，香港電視行業係可悲，以前嘅藝人都係紅褲仔出身，由茄哩啡開始捱起，到佢成功；而家唔同以前，一個選美，一個甚麼先生就彈出嚟做主角，我之前睇到都笑，鬼妹做古裝，我覺得大鑊喇，香港嘅電視行業就係咁先，再加上大台有好多人事上嘅問題，好多山頭，但冇辦法，一個大機構實有呢啲事發生，要睇決策者點去平衡，但係平衡得唔好。」

採訪：黃曉妍

攝影：沈健程

攝錄：廖達燊

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