《艾蜜莉在巴黎》帶旺事業 莉莉歌連絲孖未婚夫同框放閃

現年31歲的英國星二代女星莉莉歌連絲(Lily Collins),近期事業愛情兩得意。莉莉歌連絲主演的Netflix新劇《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris),甫在全球上架即大受歡迎,亦登上Netflix本地排行榜冠軍,劇中標榜靚人靚景及靚衫,更穿插了《色慾都市》(Sex and the City)、《穿Prada的惡魔》(The Devil Wears Prada)等大熱作的成功方程式,難怪適合港女口味。

私生活方面,莉莉歌連絲與37歲美國導演Charlie McDowell拍拖一年,兩人上月在IG宣佈訂婚喜訊,獲網民及Fans送上祝福。Charlie McDowell稱得上是影壇食家,曾與「龍母」艾美莉克拉克(Emilia Clarke)拍拖,不過認愛幾個月後就分手,他還跟Hilary Duff、朗妮瑪娜(Rooney Mara)等女星拍拖,結果與拍拖一年的莉莉歌連絲修成正果。

莉莉歌連絲近日又在IG晒恩愛,與未婚夫各自貼出合照,並加上#vote2020,呼籲美國市民要投票。

