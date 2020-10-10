《艾蜜莉在巴黎》帶旺事業 莉莉歌連絲孖未婚夫同框放閃

現年31歲的英國星二代女星莉莉歌連絲（Lily Collins），近期事業愛情兩得意。莉莉歌連絲主演的Netflix新劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris），甫在全球上架即大受歡迎，亦登上Netflix本地排行榜冠軍，劇中標榜靚人靚景及靚衫，更穿插了《色慾都市》（Sex and the City）、《穿Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）等大熱作的成功方程式，難怪適合港女口味。

私生活方面，莉莉歌連絲與37歲美國導演Charlie McDowell拍拖一年，兩人上月在IG宣佈訂婚喜訊，獲網民及Fans送上祝福。Charlie McDowell稱得上是影壇食家，曾與「龍母」艾美莉克拉克（Emilia Clarke）拍拖，不過認愛幾個月後就分手，他還跟Hilary Duff、朗妮瑪娜（Rooney Mara）等女星拍拖，結果與拍拖一年的莉莉歌連絲修成正果。

莉莉歌連絲近日又在IG晒恩愛，與未婚夫各自貼出合照，並加上＃vote2020，呼籲美國市民要投票。

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