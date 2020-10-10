吳若希為出街甘願「做狗」 網民瘋狂問有冇執相：係咪P瘦咗塊面

吳若希與澳門闊少何兆鴻（Alex）夫婦，一向予人女方比男方「話得事」，Alex多次被目擊或被吳若希在網上隔空鬧爆，但Alex都繼續護妻縱妻，任由老婆「發惡」。不過，今日吳若希出post，明言對老公「言聽計從」，甚至「佢叫我hand hand我都會hand hand」。

原來因陀B遇上武漢肺炎疫情爆發、被迫留在家中安胎兼避疫的吳若希，獲老公安排外出食晚飯，相信是慶祝結婚3周年紀念，吳若希坦言心情興奮，如同愛犬Honey有得出街一樣，她說：「有養過狗的人都知道，狗狗對『街』這個字超敏感，一聽到就會超興奮，早兩日，何生說今晚要帶我上街吃晚飯，我就像Honey那樣興奮了一整天，呢兩日佢叫我hand hand我都會hand hand。」文末她還加上「多謝何生」的tag。

吳若希月前閉關安胎，已經多次呻悶，她在8月於IG出post講近況，一度與已為人妻的Robynn & Kendy成員Robynn（葉晴晴）講到「我就嚟生菇仔」，相信是吳若希無法外出，指自己悶到生菇。而日前吳若希的另一個post中，她自爆去產前檢查也要着得靚靚：「太久沒有外出了，連普通產檢也要有儀式感，選了一條顯瘦的孕婦裝去見婦科醫生。」顯然她十分重視每次可以外出的機會。

雖然吳若希日前透露自己的體重邁向70公斤（約154磅），又指老公Alex「聽到個磅數後瘋狂恥笑我」，而她在今天的照片中，醒目地擺出托腮甫士，成功遮面。不過，仍有網民留言問她「係咪P瘦咗塊面呢？」吳若希未有回覆；另有網民又她「今次有冇P細個鼻？」，吳若希稱：「今次冇，wide shot唔使。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！