大支推新歌寸歌手出賣靈魂賺人仔：怎對得起幫你寫歌詞的林夕

今日雙十慶典，有台灣藝人為怕得罪人民幣而自行滅聲，但另一方面亦有藝人在這個日子為台灣發聲，就好像在剛過去的金曲獎上擔任表演嘉賓的Hip Hop歌手大支，就推出新歌《音政樂治》，講述台灣藝人被打壓事件之餘，更寸一眾天王天后為賺人民幣出賣靈魂，如何對得住幫他們寫歌詞的林夕。

大支曾因支持太陽花學運而被例入「中國文化部封殺55組藝人名單」，今次推出新歌，歌詞就包含了一直以來台灣藝人被政治打壓事件，例如2000年張惠妹因在總統就職典禮唱出台灣國歌而被大陸封殺四年；盧廣仲因被黃安舉報指他支持學運，令代言被取消；拿着台灣國旗上韓國節目的周子瑜事後需拍片道歉；2010年徐若瑄被指因拒絕以「中國台北」的名義參加東京國際電影節，而被例入黑名單等。當然，大支在歌中亦有提及最近在央視晚會中唱出《我的祖國》的歐陽娜娜，他笑指歐陽娜娜雖自稱是「龍的傳人」，但其實她只是爸爸歐陽龍的傳人。

除了台灣藝人外，大支亦在歌裏提到為港人發聲，以致在大陸「被佚名」的林夕，他在歌中指能理解那些天王、天后級歌手為討好大陸市場而慎選議題及放棄堅持，但為了賺人民幣而出賣靈魂，則「怎對得起幫你寫歌詞的林夕」。

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