白石麻衣瞓身造勢 一件頭毛衣變Deep V撒手鐧

白石麻衣一直穩坐當紅組合乃木坂46的一姐寶座，不過她會在本月畢業，並推出畢業寫真集《白石麻衣 乃木坂46卒業記念Memorial Magazine》以作紀念。白石麻衣的新書在本月21日上市，記錄了她效力乃木坂這九年來的珍貴回憶，當然亦有大量性感靚相，全書192頁，寫真佔當中的120頁，而為了造勢，出版社近日再公開部份照片，繼早前施展濕髮誘惑及穿純白內衣後，昨日再有新相曝光，白石麻衣着了一件頭寶藍色毛衣，以Deep V趟在梳化上盡晒豐滿上圍。

28歲的白石麻衣除了是當紅偶像外，她於大前年推出的寫真集《Passport》亦出貨達50萬本，令她一度被封為寫真女王，可是33歲女主播田中美奈實的寫真集《Sincerely yours...》取得更高銷量，取代了白石麻衣成為新一任寫真女王，未知今次白石麻衣能否靠新書重奪寶座。

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