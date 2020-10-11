馮盈盈醫生舊愛疑入紙結婚 去年甩拖一度傳復合有望

港姐冠軍馮盈盈（FYY）一向敢言，她去年承認與拍拖4年的醫生男友鍾文浩（Martin）分手，當時提起情變更淚如雨下，雖然在今年情人節前夕被爆兩人有約會，一度傳出復合有望，不過今年4月有《蘋果》讀者報料稱，見到Martin和一名長髮女子在元朗流浮山的下白泥一齊睇日落，而FYY亦與「大隻主播」鄭衍峰傳緋聞，大家各自各精采。

日前《蘋果》在婚姻註冊處發現Martin疑似入紙申請結婚，報住地點是赤柱。湊巧今日Martin在IG貼了一張與女伴的的合照，並留言寫上陳奕迅《幸福摩天輪》歌詞：「人間的跌盪，默默迎送」，加上不少網民留言「恭喜」，相信他即將進入人生新階段，其後有傳媒曾向FYY了解，但她表示自己沒有回應。

FYY在2016年當選港姐冠軍後，已經公開承認自己有醫生男友Martin，大家睇好她將做醫生太太，Martin早前擲過千萬在何文田置業，FYY更瞞着父母將入行後賺來的辛苦錢畀首期，甚至不介意物業只寫在男友名下，想不到最後都分手收場，其後將單位放租，稱二人仍是朋友關係。

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