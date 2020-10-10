林穎嫺與李婉華同病相憐 與YouTube頻道的拍檔擘面收場

移居加國多年的李婉華在今年1月轉做YouTuber開新節目《住加女人》，但直到8月底突然在FB留言表示需要休息，重新再出發後，她開設了《移加李婉華》新YouTube頻道，繼續跟網民分享移民加國生活。

不過，近日《住加女人》所有YouTube集數全部落架，婉華自爆疑遭朋友出賣，今日婉華接受《蘋果》的電話訪問坦言：「節目要落架，應該話聲我知，完全冇尊重過我，開咗個台畀人食晒啲嘢，攞咗我8萬subscriber，呢樣嘢比金錢上損失傷害更大。」

同樣移居美國多年的港姐林穎嫺，與婉華有過同一命運，與一齊經營YouTube頻道的拍檔擘面收場，最後她自己開設新頻道《林穎嫺Wing4U》。林穎嫺今年6月與移居美國多年的Yeung Solomon合作，林穎嫺在對方的YouTube頻道開節目《都市嫺情》，當時她訪問了不少昔日的圈中好友，不過在今年9月，林穎嫺在自己新開的YouTube頻道，解釋自己不再做《都市嫺情》的原因，她說：「當初舊台應承咗係大家share同一個頻道，所以嗰陣咪一齊做，分享吓啲資訊，同啲朋友傾吓偈，結果好成功，真係要多謝大家嘅支持。之後有網民提議不如加埋我個名，咁我咪同佢哋提議吓，點知佢哋唔肯，仲話呢條頻道冇我份，冇辦法喇，咁我咪自己開一條新頻道。」

其後林穎嫺試過要求對方取回曾經拍過的短片，希望可以上載都自己的新頻道，但竟然遭對方拒絕：「佢哋仲借咗我一啲好昂貴嘅器材，但係最終都冇還番畀我，你哋覺得公唔公平呢？」不過Yeung Solomo在自己的頻道拍片回應：「我好珍惜大家嘅關係，最初大家都合作得好開心，不過唔知係咪太成功，令到大家出現問題，試過不滿拍擋Aaron，話要搵另一個人取替佢，亦都話開過另一間公司，但係唔好預Aaron，本來我都讓步話大家開另一間公司，但係見啲名係用佢個名主題，不過好多網民都唔知，我哋呢班無名英雄過去係點樣幫佢，一個30年都冇出過嚟，點樣做YouTube，一步一步操練番佢。」

對於被指扣起器材，另一拍檔Aaron說：「其實係2支咪同咪架，但係我哋都有支咪喺佢度，我哋好認同佢有佢嘅名氣，令到我哋嘅頻道上得更快，而家佢有自己人力物力，去搞自己嘅頻道，我哋絕對支持，但係都希望佢尊重番我哋。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！