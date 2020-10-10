汪星人駕到丨黎姿抱「初生嬰兒」宣佈家中再添新成員

黎姿（現名馬黎珈而）身兼上市公司主席兼3女之母，事業家庭兩邊兼顧，生活應該忙得不可開交，但保養得宜的她亦會平衡生活，不時外出行山或做運動。今日她在社交網宣佈喜訊——家中再添「新成員」！原來是黎姿新養了一隻黑色小狗Ruby，她更代Ruby出post，與鄉親父老打招呼。

黎姿代言說：「今天她（黎姿）帶我（Ruby）去看獸醫，把我抱在懷裏的她說我就像初生嬰兒一樣，而我要見醫生就有點緊張，還好，醫生很友善，更說我健康又乖巧。從今開始，我會在這個熱鬧的家跟大家一起生活一起成長！」黎姿貼出自己抱着Ruby的照片，雖然口罩遮了她半塊面，但仍看得出黎姿眼睛彎成半月狀，相信其笑容十分燦爛。

其實Ruby是馬家今日增添的第2位新成員，在今年5月，黎姿拍片公開家中新寵——當時兩個半月大的愛雀Pineapple，當時黎姿曾將愛雀放在手和肩膀上，嘗試與對方溝通，還笑言：「孩時想過白雪公主為什麼可以跟動物當好朋友、隨時跟鳥兒對話……」未知她將來會否公開與Ruby的生活日常給大家看呢！

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