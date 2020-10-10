現年33歲的鄭欣宜前晚為陳志雲（Stephen）網上節目《Stephen．傾》擔任嘉賓，除獻唱新歌《小夜燈》、《女神》外，又唱出日文歌《First Love》，Stephen大讚她擁有天使的聲音。

玩交友app識異性

剛加盟新唱片公司的欣宜，在對談過程中沒有包袱，並分享她的感情事。欣宜透露2015年宣傳歌曲《你瘦夠了嗎？》時，突然與感情甚好的男朋友分手：「其實嗰晚我哋要飛去加拿大，佢秘密安排咗求婚，但係因為佢誤會我有第三者，所以冇求婚就決定分手。對我嚟講係好大創傷，因為冇得點去挽救呢件事，點解可以由最good跌到落最低？係好難受，但係個天好錫我，喺我面對唔開心嗰陣就會有工作。」

欣宜續說：「當時打緊歌仲叫大家要自信滿滿，不過首歌都畀咗好多力量我，之後就因為咁催生咗首《無表面傷痕》，可能佢（前男友）都唔知自己畀咗咁多嘢我，但係𠵱家已經冇聯絡。」鄭融曾透露欣宜用交友app結識異性，欣宜在節目中自爆上一任男友便是在交友app認識，她說：「我唔鍾意愛情同工作撈埋一齊，不過如果啲人認得我就bye。」

父母離婚影響大

Stephen問到父母鄭少秋與沈殿霞（肥姐）的婚姻失敗，會否對她有影響？欣宜坦言：「冇就呃你，我都學習緊。其實我今年開始去見治療師，可能亞洲人腦海中會覺得『你係癲？』，但我覺得唔係。等於一星期你去做幾日運動，點解容許自己花咁多時間同心機去照顧自己physical health，但係唔用同等時間去照顧自己mental health呢？兩樣都要有先得。」她表示當初決定見治療師，只因想令自己進步：「同埋我係長期失眠，可能成日諗嘢，個腦熄唔到。」Stephen即搞笑說：「如果下次你熄唔到機，你就記住我問你：『你做乜諗嘢呀？』」引得欣宜哈哈大笑。

2008年，欣宜在半年內面對外婆及母親兩位至親離世，Stephen問她是如何克服過來？她說：「半年梗係克服唔到，我諗我半世都克服唔到。」但她想像假如兩人仍在世，定會希望她活得開心精采。