延政勳今晚娶李宥利 老土劇《謊言的謊言》再破收視紀錄

韓國男星延政勳孖李宥利主演的Channel A新劇《謊言的謊言》自上月頭開播以來叫好又叫座，雖然劇情老土兼煽情，但收視卻屢創新高。昨晚播出的第11集，收視成功破5%，達5.160%收視率，除了創開播以來的收視紀錄外，更刷新Channel A電視劇的收視紀錄，香港觀眾可在「黃Viu煲劇平台」追看。

延政勳在劇中飾演「熟男Oppa」、正直熱血的記者姜智敏，因為領養了被誣陷殺害丈夫而入獄的豪門新抱池恩秀（李宥利飾）的女兒，池恩秀出獄後決心接近姜智敏及女兒，更想成為親生女兒的「後母」，因而與智敏展開一段由謊言開始的愛情故事。而昨晚一集就講到池恩秀向姜智敏坦白了自己坐監的由來，而姜智敏亦決心深入調查案件的關鍵人物、池恩秀的奶奶金浩蘭（李一花飾），令姜智敏和金浩蘭的關係變得十分緊張。而一直對池恩秀存在憐憫和迷戀等複雜感情的姜智敏為了保護女兒，決心和池恩秀以合約形式結婚，讓池恩秀可以照顧親生女。

而今晚播出的一集，姜智敏和池恩秀就舉行婚禮，於公開的照片中可見兩人穿上禮服行禮，二人不知看到甚麼，突然用僵硬的表情看着某處，預示着有暴風雨的來臨。

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