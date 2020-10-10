現年45歲的日本男星石田壹成，曾經是90年代當紅偶像，歌影視三棲發展，可惜他在成名後自甘墮落，先在2001年爆出吸食大麻等毒品被捕，之後又爆出偷食醜聞。石田壹成近年更因抑鬱症發作，第三度結婚後與妻女搬到石川縣生活，幾乎絕迹演藝界，怎料他最近再成新聞人物，被懷疑曾隱瞞收入騙取綜援。

收死亡恐嚇報警

石田壹成的父親是出名花弗的老牌男星石田純一，石田壹成在1993年經典日劇《同一屋簷下》中飾演三佬和也，與福山雅治合演家人，之後還擔正《未成年》等偶像劇。私生活方面，他於2018年展開第三段婚姻，和細他24歲的舞台劇演員飯村貴子結婚，目前育有兩歲囡囡，一家三口在遠離東京的石川縣定居，住在月租5萬日圓（約3,660港元）的單位，並養了六隻貓。

越來越少頭髮的石田壹成，早前接受TBS電視節目訪問透露搬到石川縣的原因，又自爆患上抑鬱症的經過，指病情令他抗拒與別人交談，即使求醫亦未見好轉，但自從遠離東京後，病情才得以改善。而東京電視台前晚就播出石田壹成早前的錄影訪問，他稱是在1997年拍攝《同一屋簷下2》時開始患上抑鬱症及開始暴肥，又談到搬到石川縣後收到死亡恐嚇，他當時有報警求助。

做KOL拍片賺錢

另一方面，前日出版的日本雜誌《週刊文春》報道，石田壹成並非如受訪時所說般貧窮，他在節目中表示患病後要妻子到拉麵店工作，但其實該拉麵店是由石田壹成經營，加上他與太太開設YouTube頻道拍片賺錢，單是8月的YouTube廣告費已有66,000日圓（約4,800港元）收入，而他接受了兩個電視節目訪問，每次收取30萬日圓（約22,000港元），但他卻隱瞞收入，還在今年6月至9月向政府申請金錢援助，被懷疑騙取綜援。