add名人時尚 | 連卡佛 x FFFRIDAY 期間限定 The North Face 聯名 MM6

【FFFRIDAY x LANE CRAWFORD】

相對較大部港人也是嚮往外國時裝品牌，但其實本地也有不少充滿特色、值得留意的設計。Fashion Farm Foundation向來以提拔及推廣香港時裝品牌和原創設計為己任，繼早前於今年五月舉行的FFFRIDAY打響頭炮後，近日與本地時尚名所連卡佛合作舉辦為期一個月的期間限定店，旨在延續精神向公眾「介紹返」更多優秀香港設計。

於IFC連卡佛開設的限定店，展示了三個香港時裝設計品牌，品牌包括一丿YAT PIT、SFZ & SON及FEASTON，以本土風格為主題，場內擺放色彩鮮艷廣告燈箱，包括「發發發」燈箱，及充滿港式幽默的海報，相信令不少人產生共鳴。三個品牌為是次活動除了推出三款限量版T-Shirt，也有不同的生活精品，例如一丿YAT PIT寫上「對不起、請原諒、謝謝您、我愛您」的摺凳組合，「歡迎光臨」環保袋、SFZ & SON推出地毯及小木凳，讓大家透過設計感受更多香港本土味。

【The North Face x MM6】

被稱為是聯乘界的清流， MM6 對上一次和其他品牌合作已是2011 年的事，今次品牌破格地與The North Face合作，更令人引頸以待。

系列以 The North Face 的經典設計如Expedition System、Denali Jacket及Nuptse Jacket等作為藍本，加入MM6的解構美學，以「圓形」為主題，代表着時尚的循環。一系列無性別的設計保留The North Face經典黑色膊位設計，有多種穿法，外套側邊皆附有拉鍊可拉開作為袖口，可當作外套、斗篷或背心。在場的林德信（Alex）更充當模特兒，將新設計試上身，外型和功能性兼備。除此之外，還有羽絨外套、手套及圍巾等多款色調搶眼的單品，橫切的Duffel Bag印上MM6 Logo，個性十足，將兩個品牌各自的風格完美融合。

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