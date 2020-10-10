林欣彤上節目自爆曾向偷食前度下跪 求不要分手被對方拒絕

現年30歲有「小巨肺」之稱的林欣彤（Mag），入行10年，多年來她的緋聞比起她的歌唱事業還要精彩。單身的Mag，早前上ViuTV節目《吃掉前男友》，在節目中大談與前度男友的經歷，更自爆曾下跪求出軌前度男友不要分手，卻被對方狠狠拒絕。

繼阮小儀、莊韻澄在該節目哭訴與前度分手的痛苦經歷後，將於下周一（12日）播出的一集就有林欣彤。節目中主持蔡寶欣提到，曾有女朋友的另一半偷食，但女方不捨這段感情，而向男方下跪求不要分手，此時林欣彤深有同感自爆說︰「同我一樣。」然後用紙巾抹鼻兼眼紅紅，在場的其他女主持大呼︰「好慘呀！」

而主持之一的張惠雅就問Mag，如何跪求前度？Mag說︰「嗰一刻就係覺得錯定對，都冇佢咁重要。」坐在Mag身旁的主持張蔓姿卻忍不住哭了出來，Mag轉過身輕撫她的頭來安慰。之後Mag回憶跟這位前度的往事，她表示當時與前度凌晨傾電話時，對方突然自爆出軌，雙方隔住電話而哭，可是當時Mag感到對方沒打算挽留她。

到翌日Mag去找對方，Mag續說︰「嗰個屋村嘅平台冇人，咁我就跪喺度求佢，可唔可以唔好離開我。」她向前度表示當沒事發生，可是對方沒理會她，只拋下一句要去找朋友便離開，聽到此張惠雅忍不住說︰「好想講粗口。」在旁的張蔓姿繼續流淚，反而Mag淡定表示︰「我冇嘢啦，我而家講返出嚟都冇事。」

回顧林欣彤過往的情史，先有初出道時參加《超級巨星2》認識的羅孝勇，當時兩人大方認愛，可是出道不久的Mag不堪工作壓力而患上抑鬱甚至厭食症，體重曾跌至只得84磅，但男方不離不棄照顧她。不過當時有指成為英皇旗下歌手的Mag，與同公司的陳家樂，因拍電影《DIVA華麗之后》撻着，因而跟羅孝勇分手，有指她跟陳家樂的地下情只維持了半年，當時Mag因失戀而情緒受困。

及後Mag重投初戀男友Ben懷抱，可是對方對Mag疑心甚重，有指曾出手打女友，導致Mag眼睛受損及身體多處有傷，有指Ben對Mag動粗，因她搭上天堂鳥的葉灝基（Gordon），當時被Mag否認，而她跟Ben經歷三度離合，最終分手收場。前年有指Mag搭上天堂鳥另一位成員歐鎮源（Tyrese），不過當時Tyrese有正印女友華姐余思霆，Mag被指是第三者，雖然當事人否認戀情，但事件卻撲朔迷離。至於哪位前度男友令Mag要下跪求不要分手，就只有她自己知。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！