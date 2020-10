女人40丨熊黛林生日晒谷胸馬甲線性感寫真 老公貼5年前舊相讚keep得好

熊黛林(Lynn)於2016年與郭可盈胞弟郭可頌結婚,兩年前生下一對孖女Kaylor及Lyvia,組成4人家庭,生活幸福,Lynn不時都會在社交平台貼相,分享湊女點滴,相當享受做阿媽。

Lynn今日40歲生日,她在社交平台貼了一輯火辣的性感寫真,身穿sports bra加牛仔褲,更不經意露出內褲邊,大騷谷胸、腹肌及馬甲線的線條,生完兩個小朋友仍然有恆心做gym練線條,果然keep得好,她留言:「女人四十,放縱一下」,更hashtag了「#happybirthdaytome」,她的老公郭可頌在帖文給like,亦有在自己的IG帳戶出帖文,貼了一張5年前的合照相,留言:「Happy birthday my dearest Queen. This picture was taken about 5 years ago......well you still look the same. I think I need more exercises?!?」,讚老婆保養得宜,更笑自己要多做運動。

「郭太」Lynn晒身材,湊巧地她的舊愛郭富城的老婆方媛(Moka)在網絡晒一條跳熱舞片,引來不少大陸網民留言讚Lynn保養得好,同時睬Moka:「天王真是眼瞎了,方媛只是一個網红啊!熊黛林可是正兒八組模特」、「方媛那裡算得上身材好」、「完勝方媛」等。

