女人40丨熊黛林生日晒谷胸馬甲線性感寫真 老公貼5年前舊相讚keep得好

熊黛林（Lynn）於2016年與郭可盈胞弟郭可頌結婚，兩年前生下一對孖女Kaylor及Lyvia，組成4人家庭，生活幸福，Lynn不時都會在社交平台貼相，分享湊女點滴，相當享受做阿媽。

Lynn今日40歲生日，她在社交平台貼了一輯火辣的性感寫真，身穿sports bra加牛仔褲，更不經意露出內褲邊，大騷谷胸、腹肌及馬甲線的線條，生完兩個小朋友仍然有恆心做gym練線條，果然keep得好，她留言：「女人四十，放縱一下」，更hashtag了「#happybirthdaytome」，她的老公郭可頌在帖文給like，亦有在自己的IG帳戶出帖文，貼了一張5年前的合照相，留言：「Happy birthday my dearest Queen. This picture was taken about 5 years ago......well you still look the same. I think I need more exercises?!?」，讚老婆保養得宜，更笑自己要多做運動。

「郭太」Lynn晒身材，湊巧地她的舊愛郭富城的老婆方媛（Ｍoka）在網絡晒一條跳熱舞片，引來不少大陸網民留言讚Lynn保養得好，同時睬Moka：「天王真是眼瞎了，方媛只是一個網红啊！熊黛林可是正兒八組模特」、「方媛那裡算得上身材好」、「完勝方媛」等。

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