忍痛撕乳貼 | 重量級歌手Lizzo獲成人網站開價39萬邀請開直播

近期爆紅的美國肥妹女歌手Lizzo日前獲天后Rihanna邀請，擔任自家內衣品牌的網上時裝騷模特兒，工作機會接二連三。成人視訊公司Stripchat近日就開價5萬美元（約39萬港元）邀請Lizzo擔任代言人，要求她在網站開直播慶祝本月的「國家曲線日」。

出名身材豐滿的Lizzo被成人視訊公司Stripchat的老闆睇中，寫公開信邀請她於今日在網站開直播，希望以她的自信和力量將肥妹「正常化」。在信中，Stripchat的副總裁Max Bennett大讚Lizzo：「你經常展示自信，名字已經很入屋。這些年來，美的標準只是基於單一的身材，沒有考慮到來自顏色、形狀和大小的美。像你的榜樣展示自己身材的自信和為全球人類宣揚包容性，讓他們團結起來炫耀自己的體型。」信中又強調Lizzo不用在直播中脫衣，只是希望有影響力的人，讓其他人知道沒有一種身材能夠包含所有的美。Lizzo暫時未有回應網站的邀請，不過她昨日就在IG公開搣乳貼片段，還向粉絲一展其絕密高潮眼，她指預告片段是成人賣相網onlyfans的獨家內容。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！