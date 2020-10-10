武漢肺炎丨藝人飲宴群組憂「中招」 周家怡率先取檢測報告呈陰性

今年7月，歌手施匡翹確診武漢肺炎，令無綫和新城一度陷入恐慌。而無綫一名女公關於5日（周一），亦於爆疫的尖東帝苑酒店設婚宴，不少圈中藝人及傳媒朋友好都有出席，包括麥明詩、田蕊妮、黃德斌、麥子樂等，當中不少正為無綫拍劇，如周家怡趕拍《兒科醫生》、趙希洛拍攝《愛．回家之開心速遞》，而徐榮和何啟南則為《我家無難事》開工，為求安心，大家都表示會去做檢測。

周家怡和麥子樂今午已率先取得報告結果，結果呈陰性，家怡回覆傳媒時說：「報告出咗，陰性，not detected，多謝問候！」而前無綫企業傳訊部宣傳科副總監曾醒明亦在facebook報平安：「近日尖東苑酒店出現確診個案，日前我曾與一群昔日TVB台前幕後及傳媒友好出席酒店舉行的婚宴，掀起傳媒連番追踪報道，各方友好電話短訊，如雪片飛來，表達親切關心問安，濃情厚意，深受感動，特表衷心致謝!為了大家安心！今早前往荃灣港安醫院進行快速測試，院方剛剛來電，覆告測試結果陰性，一切安好！感謝大家的關心！再三表達謝忱！祝願大家健康平安！」

而麥明詩和黃德斌則要晚上才知道結果，田蕊妮則說：「星期一有結果，呢兩日都唔會唔出街！」

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