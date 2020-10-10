add名人時尚 | Diesel 宣佈 Y/Project 主理人 Glenn Martens 任創意總監

對於許多時尚品牌來說，創意總監是引領潮流、傳承和發揚品牌獨特DNA的重要保證。根據《 WWD 》的報導，意大利品牌 Diesel 正式任命 Y/Project 設計師 Glenn Martens 為新任創意總監。

這位來自比利時的設計師自 2013 年掌舵 Y/Project 起，將牛仔帶來多種創新方向，並以其前衛的輪廓設計贏得了不少讚譽，持續了提升品牌的影響力。

Diesel 創始人Renzo Rosso 表對Glenn Martens 已關注多時，品牌曾在 2018 年時，邀請Glenn Martens 聯名合作實驗性膠囊系列 Diesel Red Tag ，之後Glenn Martens 更曾奪得ANDAM時裝大獎。Renzo Rosso 認為：「他可以將Diesel及其標誌性的全球生活方式帶入未來。」

至於Glenn Martens 本人對於這份新工作，感到無比榮幸和興奮：「Diesel 對我來說象徵了激進、真誠與樂觀等想法，幫助我們塑造對未來的看法，它獨特的聲量是不可取代的象徵。如今，我會更全面地去分享這份初衷價值，成為傳遞充滿希望信息的橋樑」。Glenn Martens 擔任新任創意總監的同時，會繼續主理Y / Project。期待他將會為品牌帶來怎樣的新火花與嶄新活力。

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