新宿開AV主題樂園 紗倉真菜將落場滿足粉絲

日本AV商「Soft On Demand」（SOD）投資開設名為「SOD LAND」的成人主題樂園，今天在東京新宿歌舞伎町開幕，集合情色產業與文化於一身，打造出專為AV迷而設的成人限定娛樂場所。

該公司的39歲社長野本義明，昨日率領旗下AV女優舉行記招，為「SOD LAND」開幕造勢，他表示：「日本AV業界受疫情影響暫停拍攝，不少女優因此沒有收入，希望這家店能幫助她們度過生活難關。」這個AV主題樂園，以AV女優接待作為賣點，店面從地下1樓到地上4樓共有5層高，每層樓規劃不同主題，B1為「清純新入社員店」，由尚未出道或出道不久的AV新人為顧客服務，消費較為大眾化；1樓為SOD商品光碟販賣與接待區，2樓是風俗研究所，可在大廳自由活動，或在喝酒時向女優詢問情色問題，而3樓是「SYAIN BAR」酒吧，可跟人氣AV女優一起飲酒，4樓則是禁止交談、純粹享受AV女優服務的「SILENT BAR」，可由透視魔鏡欣賞穿泳裝的女優登場。

據了解，人氣AV女優紗倉真菜、戶田真琴、小倉由菜、青空光、夏目響等均都現身店內，與粉絲飲酒聊天。該店的入場費用為5,000日圓（365港元），可於地下1樓至2樓的區域享用一杯飲料與兩款小食，要到3、4樓消費時費用以實際消費計算，10月底前每日前30名入場者，能夠與女優合照。

受到武漢肺炎疫情影響，前往消費的Fans必須戴口罩才能進場，店內也有自動檢測體溫的裝置，亦設消毒噴霧，以及具有高殺菌效果的紫外線照射，確保所有消費者的健康。

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