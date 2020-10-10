前度同時放閃 | 岑杏賢晒未婚夫真身 袁偉豪送未婚妻生日驚喜

藝人岑杏賢（Jennifer）日前32歲生日，獲朱千雪、湯洛雯一班圈中好姊妹慶祝生日，壽星女還大晒男友的求婚戒指，驚爆婚訊。由於她之前為保愛苗未有露任何口風，連男友Kelvin的樣子亦從未曝光，因此結婚喜訊令不少人驚喜。據知Kelvin比女友大兩歲，從事金融業，二人拍拖將近一年。岑杏賢接受傳媒訪問時，稱對方求婚已有一段時間，由於Kelvin是圈外人，所以想低調處理感情。直至昨晚近凌晨時份，她首次將Kelvin的真身放上IG放閃，齊齊切生日蛋糕，只見Kelvin外形敦厚，和岑杏賢頗相襯。岑杏賢以英語留言，並以「未婚夫」介紹對方，說自己已收到所有人的祝福，又指今年生日過得很難忘，原因是可以和同月同日生日的未婚夫一齊慶祝，感恩自己終於找到Mr.Right！

無獨有偶，岑杏賢前度袁偉豪在上月中和舊愛一樣，在毫無預警下於IG宣佈去年在加拿大已向張寶兒求婚成功，昨晚他亦同樣和未婚妻張寶兒慶祝生日，袁偉豪更專誠帶埋蛋糕到片場給對方驚喜，張寶兒甜蜜留言：「多謝這位夜不歸家的漢子，跑來劇組和我慶祝生日。」原來袁偉豪的前度和現任，雖然出生年份不同，但生日日子只相差一日。除了獲袁偉豪送生日驚喜，正在拍攝新劇的張寶兒，昨晚亦獲同劇演員羅仲謙等人送上生日蛋糕，只見在IG動態中，張寶兒一見生日牌寫上「袁太」即笑不攏嘴，幸福之情洋溢。

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