周元再陷危機 崔元英曝光真面目疑是幕後主腦

由「韓國第一大美人」金喜善孖周元主演的SBS劇集《Alice》，昨晚播出第11集，未知是否因上周停播，收視比前一集下跌，上下部分別6%及 7.6%，而香港劇迷可在「黃Viu煲劇平台」上追看最新劇情。

劇情講到失蹤的崔元英聲稱趁犯人不留意時成功逃脫，不過他再次現身時，態度跟之前就截然不同。另外亦揭開金相浩是時間旅行者的身份，雖然幕後主腦「先生」要他殺周元，不過金相浩就不忍心。結尾時，金相浩將周元綁在釣魚場，本打算自己去見「先生」，不過「先生」似乎早已知道金相浩的計劃，另外崔元英就現身釣魚場並用槍指向周元，疑似崔元英的真正身份就是「先生」，而金喜善趕到釣魚場時就聽到槍聲，未知周元是否有性命危險。

《Alice》將於今晚播出第12集，於新公開的劇照中，就見到演「愛麗絲」控制室室長的黃勝妍跟金喜善見面，令人好奇黃勝妍找金喜善的原因，而且黃勝妍是否已查出「先生」的身份。

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